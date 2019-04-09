Emanet Çarşısı Ramazan'da hizmet vermeye başlayacak

Emanet Çarşı-Doğal Ürünler Pazarı hizmet binasında inşaat çalışmalarının büyük bir kısmının tamamlandığını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yerli üretimi desteklemesinin yanında hayırseverler ile ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizle aynı çatı altında buluşturacak olan bu dev yatırımımız. Yeşilyurt'ta yaşamanın farklı ve ayrıcalıklı olduğunu daha güçlü hissettirecektir. Emanet Çarşımız, Ramazan Ayında hizmet vermeye başlayacaktır” dedi.

Çınar, Yeşilyurt'u 2023 vizyonuna ulaştıracak dev yatırımlar arasında yer alan ‘Emanet Çarşı-Doğal Ürünler Pazarı' hizmet binasındaki son çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Çınar, Turgut Özal mahallesinde bin 790 metrekare alanda hizmete girecek ‘Emanet Çarşı-Doğal Ürünler Pazarı' projesinin toplam maliyetinin 2 milyon 799 bin 900 TL olduğunu ifade ederek, projenin toplumdaki sosyal ilişkileri kuvvetlendirmesiyle birlikte tarım politikasını da ciddi manada destekleyecek özelliklere sahip olduğunu dile getirdi.

Sosyal belediyecilik hizmetlerine örnek teşkil edecek bu dev yatırımın Selçuklu Mimarisi örnek alınarak çizildiğini ve üç kat üzerinden Malatyalılara hizmet vereceğini dile getiren Başkan Çınar, hayırseverler ile ihtiyaç sahibi vatandaşları ortak platformda buluşturmasının yanında kırsal mahallelerde yaşayan çiftçilerin ekonomik açıdan desteklenmesi ve refah seviyesinin arttırılmasına destek sağlayacak bu dev yatırım içerisindeki Emanet Çarşının Ramazan Ayından itibaren hizmete gireceğini sözlerine ekledi.

‘Emanet Çarşı-Doğal Ürünler Pazarı' projesinin Yeşilyurt' ta ki yaşam düzeyine artı değerler katacağını anımsatan Başkan Çınar, "‘Emanet Çarşı-Doğal Ürünler Pazarı' binamızdaki son çalışmaları yapmaktayız. Projemiz içerisinde yer alan, hayırseverler ile ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin buluşmasına vesile olacak Emanet Çarşımız Ramazan Ayıyla birlikte hemşehrilerimize hizmet vermeye başlayacaktır. Ücretsiz alış-veriş kartına sahip vatandaşlarımız, hayırseverlerin yardımlarına bu binamızda kolay ve rahat bir şekilde ulaşabilecekler. Hayırseverlerden gelen emanetler gerekli bakım ve onarımları yapıldıktan sonra kartlarına puanlar yüklenen ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacaktır. Sosyal yardıma ihtiyaç duyan her vatandaşımız eksik olan malzemelerini buradan temin edebilecek. Burada hizmete sunacağımız Doğal Ürünler Pazarımız aracılığıyla ilçemizin farklı kırsal yaşam alanlarında çiftçilerimiz tarafından üretilen doğal ürünlerimiz, açık ve kapalı işyerlerimiz aracılığıyla tüketiciye direkt olarak üretici eliyle ulaşmasını sağlayacağız. Üreticiler için ayrı bir gelir, tüketiciler için ise doğal ürüne doğrudan ulaşma kolaylığı sağlayacak pazarımızda sebze, meyve, yumurta, süt ve süt ürünleri gibi tarımsal gıdaların ilk elden satışı yapılacaktır. Binamızın en üst katında ise tüm vatandaşlarımıza yönelik sosyal, kültürel ve eğitim faaliyetlerimiz olacaktır. Binamızın gerek çevre düzenlemesi olsun gerekse de bina içerisindeki tefrişat, mekanik ve elektrik aksamını en kısa sürede halletmek için ekiplerimiz çok yoğun çalışıyorlar. İlçemizde yaşamanın ayrıcalıklı olduğunu çok güçlü hissettirecek olan bu önemli projemiz, her yönüyle değerli ve kıymetlidir. Yeşilyurt'un geleceği için, toplumda kardeşlik, dostluk ve paylaşım duygularının güçlendirmek için, yerli üretimi desteklemek için bu tür yatırımlara önem veriyoruz. Binamızın yapım aşamasında emek veren, çaba gösteren mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.