Emekli öğretmen yaptığı minyatürleri evinde sergiliyor

Malatya'nın Darende ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Fikri Çalışkan, doğada bulduğu atıkların birleşiminden yapmış olduğu eski yılları anlatan minyatürleri yoğun ilgi görüyor.

Darende ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Fikri Çalışkan, 13 yıldır hobi olarak topladığı doğada atıl durumda bulunan plastik, tel, kum, taş gibi madenleri eski yılları anlatan minyatür haline getirdi. 80'e yakın eseri bulunan Çalışkan, yaptığı minyatür sayısı artınca yaptığı eserleri evinde sergilemeye başladı. Vatandaşlar tarafından ziyarete açık olan ve ilgi gören sanat evi ziyaretçileri geçmişe götürüyor. Eski yaşanmışlıkları genç nesillere aktarmak istediğini belirten Çalışkan, “ Kendi imkanlarım dahilinde eserleri yapıyorum. 13 yıldır sanatı ve eski yaşanmışlıkları genç nesillere aktarmak için çalışıyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı Etnografik maket yapımı sanatçı unvanını taşıyorum. 80'ene yakın eserim bulunuyor” dedi. Emekli öğretmen Çalışkan'ın oğlu Koray Çalışkan ise daha fazla eserler yaparak sanat evini büyütmeyi amaçladıklarını söyledi.

Sanat evini ziyarete gelen ziyaretçiler ise, sanat evini çok beğendiklerini ve minyatürleri görünce geçmişe yolculuk yaptıklarını ifade ettiler.