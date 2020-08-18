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Emeksiz alt kavşağındaki trafik sıkışıklığını gideriliyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre yolu üzerindeki Emeksiz Kavşağı batı sağ girişinde düzenleme çalışması yapılıyor.

Düzenleme çalışması, trafiğe rahatlama sağlayacak.


Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Dairesi Ulaşım Planlama ve Koordinasyon Şube Müdürü Osman Engin, Emeksiz Kavşağı'ndaki düzenleme çalışması ile ilgili bilgi verdi.


Buhara Bulvarı Emeksiz Kavşağı girişinde yapılan çalışmanın trafiğe rahatlama sağlayacağını belirten Engin, “Vatandaşlarımızın ulaşımda rahat edebilmeleri için bu bölgemizde yeni bir sinyalizasyon çalışması yaptık. Bu sinyalizasyondan dolayı yolun genişletilmesi ihtiyacı ortaya çıktı.


1.5 metrelik bir genişletme çalışması yapıyoruz. Amaç, ileriye gidecek araçlar ile sola dönecek araçları birbirinden ayırmak. Böylece bu bölgede oluşan sıkışıklığı çözecek ve trafik akışında önemli bir rahatlama sağlamış olacağız” dedi.


Engin, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını sözlerine ekledi.


Çalışmaların tamamlanması ile birlikte Emeksiz alt kavşağında yaşanan trafik sıkışıklığı ve muhtemel kazaların önüne geçilmiş olacak.

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