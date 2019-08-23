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Emir Ömer Bozdağ, Güreş Milli Takımı kampına davet edildi

26 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında İstanbul Sarıyer’de yapılacak olan Küçükler-Minikler 11-12-13 Yaş Grekoromen Milli Takım kampına Malatya Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü sporcularından Emir Ömer Bozdağ da davet edildi.

26 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında İstanbul Sarıyer'de yapılacak olan Küçükler-Minikler 11-12-13 Yaş Grekoromen Milli Takım kampına Malatya Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü sporcularından Emir Ömer Bozdağ da davet edildi.


Türkiye Güreş Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan, Küçükler - Minikler 11 - 12 - 13 Yaş Grekoromen Milli Takım kampı İstanbul Sarıyer'de yapılacak. Türkiye geneli yetenekli genç sporcuların davet edildiği kampta önümüzdeki yılların çıkış yapması muhtemel sporcuları yer alacak. Malatya Gençlik Hizmetleri Spor Kulübü sporcularından Emir Ömer Bozdağ da Milli Takım kampına davet edilerek , Malatya güreş camiasına büyük gurur yaşattı.


Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Eburbekir Kayhan yaptığı açıklamada, “Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak, 26 Ağustos - 07 Eylül tarihleri arasında İstanbul Sarıyer'de yapılacak olan Küçükler - Minikler 11 - 12 - 13 Yaş Grekoromen Milli Takım kampına davet edilen sporcumuz Emir Ömer Bozdağ'ı ve antrenörlerini tebrik eder başarılarının devamını dileriz” ifadelerini kullandı.

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