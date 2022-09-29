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Emlakçıda alacak verecek kavgası: 1 yaralı

Malatya bir emlakçıda iki kişi arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.


Olay, 16.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Bentbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, K.S.'nin Özgür sokak içerisinde bulunan emlak dükkanına gelen M.B. ile K.S. arasında alacak verecek meselesi yüzünde tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.B. tarafından açılan ateş sonucu sol bacağına isabet alan K.S. yaralandı. Olayın şüphelisi kaçarak bölgeden uzaklaşırken, yaralı şahıs kendi imkanlarıyla gittiği Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.


Olay yerinde ekipler bir adet boş kovan bulurken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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