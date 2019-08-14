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Emniyet Genel Müdürü Aktaş'tan Malatya Emniyetine ziyaret

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Malatya İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek İl Emniyet Müdürü Dr.

Ömer Urhal ve üst düzey yöneticilerden yürütülen güvenlik hizmetleri hakkında bilgi aldı.


Emniyet Genel Müdürü Aktaş, Malatya Emniyet Müdürlüğü önünde tören mangası tarafından karşılandı.


Aktaş, karşılama töreninin ardından ilk olarak Malatya İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal'ı makamında ziyaret ederek Kurban Bayramı'nı tebrik etti ve şeref defterini imzaladı. Aktaş daha sonra personelle tek tek bayramlaşarak çalışmalarında başarılar diledi.

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