Emniyet kış lastiği denetimine başladı

Emniyet Müdürlüğü tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “2019-2020 Kış Tedbirleri kapsamında 1 Aralık 2019 ile 1 Nisan 2020 tarihleri arasında Valilik oluru ile ilimiz genelinde kış lastiği uygulamasına başlanılmıştır. Bu kapsamda Kış lastiği zorunlu takması gereken araçların takmaması durumunda 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu 65/A Maddesince 625 lira idari para cezası uygulanmaktadır.” denildi.