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Emniyet Müdürü Dağdeviren göreve başladı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Ercan Dağdeviren kente gelerek göreve başladı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Ercan Dağdeviren kente gelerek göreve başladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yayımlanan kararname ile Sinop Emniyet Müdürlüğü görevinden Malatya Emniyet Müdürlüğüne atanan Ercan Dağdeviren akşam saatlerinde kente geldi.


İl Emniyet Müdürlüğünde polis tören mangası ile karşılanan Dağdeviren'i emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri, ilçe emniyet müdürleri ve birim amirleri karşıladı.


Daha sonra makama geçerek göreve başlayan Emniyet Müdürü Dağdeviren, görevini en iyi şekilde yapma gayreti içerisinde olacağını ifade etti.


Her türlü fedakarlığı yaparak en iyi şekilde hizmet etme gayreti içerisinde olacaklarını dile getiren Dağdeviren, "Umarım Rabbim de bizi mahcup etmez. Burası doğunun en önemli şehri. İnşallah bizim için de Malatya'mız için de hayırlı olur. Devlet memurluğunun gerektirdiği şekilde en iyi hizmeti vermeye çalışacağız. Birlikte güzel bir çalışma yürüteceğimizi düşünüyorum. Bize de Malatya'ya da hayırlı olsun inşallah." diye konuştu.

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