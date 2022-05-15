Emniyet Müdürü Dağdeviren okurlarıyla bir araya geldi

Malatya Kitap ve Kültür Fuarı'nda okurlarıyla bir araya geldi.

“Düşünce”, “Yeter ki Yalan Sevme” ve “Dareyn” isimli üç şiir kitabı bulunan İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren 9. Malatya Kitap ve Kültür Fuarı kapsamında düzenlenen söyleşi ve imza etkinliğine katıldı.

Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği söyleşide, Dağdeviren tecrübelerini ve kitaplarını anlattı. Okurlarının sorularını da yanıtlayan Emniyet Müdürü Dağdeviren, söyleşi sonrası 'Dareyn' isimli kitabını imzaladı.