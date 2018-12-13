Emniyet Müdürü Ural'dan İhsan Akın'a ziyaret

Ömer Urhal, Malatya ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı ihsan Akın'ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, küçükbaş hayvan yetiştiricilerin sorunlarını çözme noktasında yaptığı çalışmalardan Akın'a teşekkür ederek “ Polis olarak baktığımız zaman, bizim genelde 3 temel görevimiz var, bunlardan bir tanesi kamu düzenini koruma ve kollama görevi, diğeri genel asayişi sağlama görevi bir diğeri ise suç ve suçlu ile mücadele görevimizdir. Bizleri ilk iki kısımla olan daha ziyade önleyici polislik hizmetleri ile alakalı diğeri ise adli görev ile ilgili. Bizim için önemli olan suç oluşmadan evvel önleyici tedbirleri vatandaş odaklı kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte ve koordineli bunu sağlayabilmek. Dolayısıyla Malatya ölçeğinde biz bunu sağladığımızı düşünüyoruz. Bunun en önemli göstergesi de Malatya'da her geçen gün suç oranlarının azalmış olması, buda bizi oldukça memnun ediyor. Suçla mücadele kapsamında çok ciddi katkı ve destekler görüyoruz bende şahsınıza, bütün üyelerinize, yönetiminize teşekkür ediyor, aynı şekide devletimize milletimize ve Malatya'mıza katkı sunmasını diliyorum” şeklinde konuştu

Malatya ili Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı ihsan Akın ise ziyaretten dolayı Urhal'a teşekkür ederek, "Emniyet müdürümüzün Malatya'mıza başta asayiş olmak üzere büyük katkıları var. Özelikle terörle mücadele anlamında büyük çalışmalar yaptı. 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin karşısında olması ve bizlerin yanında olması bizlere büyük katkısı oldu bundan dolayı müdürümüze teşekkür ediyoruz, böyle insanlara ve böyle müdürlere ihtiyacımız var" diye konuştu.