Emniyet Müdürü Urhal'dan 2018 yılı değerlendirmesi

Polis evinde düzenlenen basın mensuplarıyla istişare toplantısına, Emniyet Müdürü Urhal, yardımcıları, şube müdürleri ve çok sayıda gazeteci katıldı. 2018 yılında Malatya emniyet müdürlüğünün çalışmaları hakkında bilgi veren Urhal, 2018 yılında Malatya'da FETÖ ‘ye yönelik yapılan çalışmalarda 900 şahıs hakkında işlem yapıldığını bunlarda 115 şahsın tutuklandığını ifade etti.

Urhal,” Biz Malatya ölçeğinde emniyet teşkilatı olarak Malatya ilimiz içerisinde yaşayan insanlarımızın huzurunu, güvenliğini, kamuyu kollamak ve suç ve suçlulukla mücadele etmek gayretler gösteriyoruz. Ancak basınımızla birlikte her alanda her ortamda birlikte kamusal görev ifa ediyoruz” dedi.

FETÖ/PDY ve diğer Silahlı Terör yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Urhal,” Malatya 2018 yılında FETÖ/PDY Silahlı Terör yapılanmasına yönelik yapılan çalışmalar toplam 900 şahıs hakkında işlem yapılmış; bunlardan 115 şahıs tutuklanmış, 299 şahıs Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmış, 373 şahıs ifadesinin ardından serbest bırakılmıştır. Ayrıca PKK/KCK-PYD/YPG Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyonlar kapsamında 82 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 41 şahıs tutuklanmış,13 şahıs adli kontrol kararı ile serbest bırakılmış, 28 şahıs Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılmıştır. DHKP/C- MLKP Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyonlar kapsamında 4 şahıs gözaltına alınmış bunlardan 1 şahıs tutuklanmış 3 şahıs işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştır. DEAŞ Terör Örgütüne yönelik olarak yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda 6 şüpheli hakkında işlem yapılmış, gözaltına alınan 4 şüpheli şahıs Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılmış, 2 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştır. Kaçakçılık ve mali suçlara yönelik yapılan çalışmalar hakkında da bilgi veren Emniyet Müdür Urhal,” 5607 Sayılı Kanun Kapsamında 123 şüpheli hakkında işlem yapılmış, şüphelilerden 739 adet kaçak cep telefonu, 105 bin 400 adet içerisi tütün doldurulmuş makaron , 34 bin 309 Paket kaçak sigara, 940 kg nargile tütünü , 333 adet elektronik sigara, 406 litre kaçak boğma rakı , 14 bin 654 adet muhtelif emtia ve cinsel içerikli sahte ilaç ele geçirilmiştir” ifadelerini kıllandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 337 operasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Urhal,”Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce; Uyuşturucu ile mücadele kapsamında TCK'nın 188/3. (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak) ve TCK'nın 191. maddesinden (Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak) suçlarından İlimiz genelinde yapılan çalışmalarda 377 operasyon gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu operasyonlarda, 695 şahıs gözaltına alınmış, bu şahıslardan 201 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiş, 72 şahıs Adli Kontrol Kararı ile 422 şahıs ise işlemlerinin ardından serbest bırakılmıştır” ifadelerini kullandı.

Malatya ‘da 2018 yılında 560 bin 205 araç sürücüsü kontrol edildiğin ve kural ihlallerinden dolayı toplam 43 milyon 592 bin 317 TL cezai işlem yapıldığını ifade eden Urhal,” İlimizde toplam 560 bin 205 Araç sürücüsü kontrol edilmiş 76 bin 65 araç ve 97 bin 95 araç sürücüsüne çeşitli kural ihlallerinden dolayı toplam 43 milyon 592 bin 317 TL cezai işlem uygulanmıştır bin 540 araç sürücüsünün ehliyetine el konulmuş, 8 bin 816 araç trafikten men edilmiş” diye konuştu.