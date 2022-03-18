Emniyet Müdüründen 18 Mart'a özel şiir

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle kaleme alarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarına ithaf ettiği şiir büyük beğeni topladı.

Malatya il Emniyet Müdürlüğü 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi nedeniyle özel bir klip hazırlandı. Klipte il Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in kaleme alarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile kahraman silah arkadaşlarına ithaf ettiği ‘Çanakkale' şiirine de yer verildi. Lise öğrencisi Melike Gökduman'ın seslendiği şiir sosyal medyada büyük ilgi gördü.