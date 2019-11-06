En çok gol atan ve asist yapan futbolcular Yeni Malatyaspor'da

Yeni Malatyaspor'da Adis Jahovic ile Guilherme gösterdikleri başarılı performansla takımını taşıyor. Ligde 10 hafta geride kalırken, Adis Jahovic 9 kez fileleri havalandırdı, Guilherme de 6 asist yaptı. İki futbolcu da alanlarında zirvede bulunuyor.

Yeni Malatyaspor'un bu sezon gösterdiği başarılı performansta Adis Jahovic ile Guilherme'nin büyük katkıları bulunuyor. Başarılı futbolcu Adis Jahovic attığı 9 golle en çok gol atan futbolcular sıralamasında 1. sırada yer alırken, Guilherme de 6 asistle en çok asist yapan futbolcular sıralamasında zirvede bulunuyor.

ligin 1. haftasında Medipol Başakşehir karşısında takımı adına 1 gole imza atan Jahovic, 3. haftadaki Alanyaspor ve 4. haftadaki Ankaragücü karşılaşmalarında da fileleri birer kez havalandırmayı başarmıştı. Makedon futbolcu, ligin 7. haftasında Denizlispor'a karşı 4 gol kaydederek önemli bir performansa imza attı. Başarılı futbolcu, 9. haftadaki Kayserispor maçında da 1 gol atarak iyi performansına devam etti. Jahovic ligde son oynanan Kasımpaşa maçında takımın ilk golüne imza atı ve toplamdaki gol sayısını 9'a yükseltti.

Guilherme asistte zirvede

Yeni Malatyaspor'un başarılı orta saha oyuncusu Guilherme ise Süper Lig'de oynadığı maçlarda yaptığı asistlerle dikkat çekiyor. Brezilyalı futbolcu 4 gol, 6 asistlik performansıyla takımının kazandığı puanlarda büyük pay sahibi oldu. Başarılı futbolcu, Süper Lig'de en fazla asist yapan futbolcular sıralamasında birinci sırada bulunuyor.