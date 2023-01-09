En İyi Narkotik Polisi Anne Projesini anlattılar

Malatya'da polis” En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” çerçevesinde “üniversite öğrencilerine bilgilendirme yaptı.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin görünürlük ve farkındalık çalışmalarının geliştirilmesi, uyuşturucu kullanımı ve bağımlığı ile mücadele yöntemleri aile içi ve çocuk/ergen iletişimi bağımlılık sorununda çözüm yolları ve önerileri bağlamında geliştirilen projeler çerçevesinde bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede İnönü Üniversitesi'nde 200 öğrencisi ile Yeşilyurt Halk Eğitim Merkezi'nde eğitim gören 75 kursiyere “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” hakkında bilgilendirme yapıldı.

Teknolojik imkanlar aracılığıyla uyuşturucu ile mücadelede duyarlılığı artırmak, toplumsal sorumluluk bilincine uygun şekilde ve daha etkin hale getirmek amacıyla hazırlanan “UYUMA projesi” çerçevesinde ise vatandaşlara bin 50 adet broşür dağıtıldı.