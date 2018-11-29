Enes Karakuş Avrupa 3'üncüsü oldu

Malatya Büyükşehir Belediyespor kick boks sporcusu Enes Karakuş, WAKO Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda +94 kilogram Point Fighting'de Avrupa üçüncüsü oldu.

Kick Boks Milli Takımı 17-25 Kasım tarihleri arasında Slovenya'nın Maribor kentinde yapılan WAKO Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda 2 Altın, 5 Gümüş, 15 Bronz Madalya, toplamda 22 Madalya kazandı. Milli formayla Türkiye'yi temsil eden Malatya Büyükşehir Belediyespor'un sporcusu Enes Karakuş, kilosunda Avrupa üçüncülüğünü elde ederek, bronz madalya kazandı. Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, “Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Sporcularımız 22 Madalya kazanmıştır. Şampiyonada bütün sporcularımız devleti için, milleti için, bayrağı için elinden geleni yaptı, hepsini tebrik ediyorum. Ayrıca sporcularımızı yetiştiren antrenörlerimize ve şampiyonada görev alan antrenörlerimize teşekkür ediyorum” dedi.