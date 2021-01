Engelli aliye anlamlı ziyaret

Malatya'nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, görme engelli Gülhan-İbrahim Kılınç çiftini evinde ziyaret etti. Güder, “Özel gereksinimli bireyler bizim başımızın tacıdır. Onların her konuda yanında olmaya ve hayatlarını kolaylaştırmaya gayret ediyoruz” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl dünyada 7-14 Ocak tarihleri arası kutlanan Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası nedeniyle, eşi ve kendisi görme engelli olan Gülhan-İbrahim Kılınç çiftini evinde ziyaret ederek, uzun süre sohbet etti. Yaşadığı bir kaza sonrası görme yetilerini kaybeden Gülhan-İbrahim Kılınç çifti, Başkan Güder'i sevinçle karşıladı. Gerçekleştirilen ziyaretten son derece mutlu olan aile, engelli bireylerin yaşadığı zorluklardan kendi yaşam öykülerine kadar pek çok konuda Başkan Güder'e bilgi vererek, eğitim aldıkları Engelsiz Yaşam Merkez'inden memnuniyetleri dile getirdi. Aile fertlerinin umut dolu yaşamlarına dikkat çeken Başkan Güder, çiftin ilçedeki güzellikleri kendilerine anlatacak ‘Rehber hoca' talebinin de karşılanması için birim müdürüne talimat verdi.

“Başkanımız bizim her zaman yanımızda”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in ziyaretinden mesut ve mutlu olduklarının altını çizen Gülhan Kılınç, “Bizi ziyaret ettiği için Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e teşekkür ederim. Başkanım evimize gelerek bizleri mesut ve mutlu ettiniz. Bizlerin hayatını kolaylaştırmak için başkanımızın hizmete sunduğu Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi'nden de faydalanıyorum. Bir engelli olarak böyle güzel bir rehabilitasyon merkezi yaptığı için başkanımıza ayrıca çok teşekkür ediyorum. Merkezde bizlere her zaman hoş görülü oluyorlar. Gittiğimiz zaman tatlı sözlerle bizi karşılıyorlar. Psikolojik olarak bizi rahatlatıyorlar. Sıkıntılarımızı dinliyorlar. İstanbul ve Malatya'da da rehabilitasyon merkezlerine gittim ama böyle bir yer görmedim. Zihinsel engelliler ile görme engelliler diğer yerlerde her zaman iç içe oluyorlardı. Görme engelli olduğum için buda beni ister istemez rahatsız ediyordu. İster istemez korkuyordum. Battalgazi Engelsiz Yaşam Merkezimizi bize tavsiye ettiler ve bizde buraya gelmeye başladık. Herkesin böyle güzel bir kurumla tanışmasını isterim. Başkanımızın desteklerini her zaman üzerimizden hissediyoruz. Bugünde bizi ziyarete geldiler. Bir talebimiz oldu kendisinden, ikiletmeden yapılmasını söyledi. Allah ondan razı olsun” şeklinde konuştu.

Engelsiz Yaşam Merkezi'nde kendilerini özel hissettiklerini belirten İbrahim Kılınç ise, “Bizleri gerçekten çok mutlu ettiniz. 35 yıldır görme engelliyim. Her insan bir roman gibidir. Her romanda içinde farklı farklı hikayeler barındırır. Bizim hikayemizde görme engelli olmamızdır. Başkanımız bize güzel bir merkez kazandırmış. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelli olduğumuzu hiç hissetmiyoruz. Ortam çok ama çok güzel. Buradayken ne kadar rahat yaşadığımı daha iyi anlıyorum. Temizlikten, derslere kadar her anlamda çok rahatız burada” ifadelerini kullandı.

Başkan Güder: “Hiçbir zaman onlara karşı duyarsız olmadık”

Her daim özel gereksinimli bireylerin yanında olduklarının altını çizen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “ Özel gereksinimli bireylerimize yönelik özel çalışmalar, AK Parti iktidarı ile başladı. Örnek çalışmalara imza atıldı. Özel gereksinimli kardeşlerimizin sosyal hayatta daha çok yer almaları, huzur ve refahlarının artması için Battalgazi Belediyesi olarak çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. Battalgazi Belediyesi olarak Engelsiz Yaşam Merkezi'mizde çok güzel bir görevi ifa ettiğimizi düşünüyorum. Toplumsal bir ihtiyacı yerine getiriyoruz. Merkezimizde görevli uzman arkadaşlarımız, birçok engeli ortadan kaldırma adına çalışmalarına yaklaşık 3 yıldır devam ediyor. Toprakla tedavi, havuzla tedavi, günlük yaşam becerilerini geliştirecek birçok tedavi, merkezimizde uzmanlarımız tarafından verilmektedir. Engelliler toplumumuzun bir gerçeği. Her birimiz birer engelli adayıyız. Onlar bizim başımızın tacıdır. Onları seviyoruz, sorunları biliyoruz. Hiç bir zaman kardeşimize duyarsız olmadık. Özel gereksinimli vatandaşlarımızın böyle bir hizmetten faydalanmaları bizim için çok önemli bir hizmettir. Bundan sonraki süreçte daha fazla özel gereksinimli bireylere ulaşıp, bu hizmet onlara da sunmayı etmeyi hedefliyoruz. Görme engeli bulunan Gülhan ve İbrahim çiftimizi, evlerinde ziyaret ettik. Haftalarını kutladık. Hayatlarında başarılar kolaylıklar diliyorum. Engelsiz bir yaşamı hepimiz yaşamak ümidi ile sağlık bizim olsun, sağlıklı kalalım” dedi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, ziyaret sonrası görme engelli çifte hediyelerini takdim etti.