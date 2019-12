Engelli bireylerden Başkan Güder'e ziyaret

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan engelli bireyleri makamında ağırladı.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut ve Engelsiz Yaşam ve Bakım Rehabilitasyon Merkezi'nde kalan engelli bireyler Başkan Osman Güder ile bir araya gelerek sohbet etti.

Burada konuşan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, ”3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sabah vali beyin katılımıyla Dede Korkut'tan Öğretmen evine kadar bir farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdik. Daha sonrada sizleri ziyaret etmek istedik. Desteklerinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon merkezimizde kalan Engelli bireylerimizi ve bizleri kabul ettiğiniz için tekrar ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise, ”Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon merkezimizdeki kardeşlerimiz bizleri ziyaret ettiler. Ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Onlara engelsiz bir yaşam diliyorum. İnsanlar organ olarak vücudun bir kısmında eksik olabilirler. Battalgazi Belediyesi olarak Engelsiz Yaşam Merkezimiz var, ama orası yatılı değil. Belli aralıklarla sıkıntıları olan kardeşlerimizi, bireylerimizi alıp hem onların dışarıya çıkmalarına vesile oluyoruz. Ailelerine gün içerisine rahatlatmak adına destek olma adına Battalgazi Belediyesi olarak bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Engelsiz bir dünya diliyoruz, engelsiz bir yaşam diliyoruz. Hepimiz aslında birer engelli adayız. Her an her şey olabilir. Bunu düşünerek hareket etmemiz lazım. Malatya'daki belediyelerimiz bu hususta duyarlılar. Özellikle bu tür vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırma adına gerek sokakta , caddede olsun, gerek evlerinde olsun bunun için çalışmalarını yapıyorlar. Bizde bu kardeşlerimize engelsiz bir yaşam diliyoruz. Rabbim kolaylıklar versin, yaşamlarını kolaylaştırsın” diye konuştu.