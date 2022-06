Engelli çocuklara bahçe terapisi

Malatya İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sima Pouya ve peyzaj mimarlığı bölümü öğrencileri tarafından farklı engelleri bulunan çocuklara bahçe terapisi uygulandı. Engelsiz Tasarım dersi çerçevesinde Bahçe Terapisi uygulayan Doç. Dr. Sima Pouya, konuşmasında bahçe terapisinin rehabilitasyon merkezindeki öğrenciler için faydalarına değinerek, “Çalışmamızın amacı rehabilitasyon merkezinde eğitim alan engelli çocuklara bahçe terapisinin uygulanması ve bu terapi yönteminin engelli çocukların yaşam kalitesini ve psikolojileri üzerindeki iyileştirici yönlerinin belirlenmesi olmuştur. Daha sonra bu çerçevede İnönü Üniversitesi Engelli Çocuklar Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde eğitim alan 5-18 yaş aralığındaki 20 öğrenciye, her öğrenciye 6 seans olmak üzere, bireysel bahçe terapisini uyguladık. Uygulayıcı ekip İnönü Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı Bölümü'nde eğitim alan ikinci sınıf öğrencileri oldu. Çalışmada ön test-son test yöntemi benimsenmiş ve proje aşamaları, alan hazırlığı ve bilgilendirici sunumların yapılması, denek bireylerin belirlenmesi, ön testlerin yapılması, işlem aşaması ve son testlerin yapılması şeklinde oldu. Uygulama seanslarda her bir engelli çocuk ile birer bahçe terapisti ilgilendi ve gelişmelerin gözlemlenmesi yapıldı. Yapılan her seansın amacı farklı olmakla birlikte daha çok kas ve iskelet gelişimi, sosyal becerilen iyileşmesi, duyu bütünleme ve bilişsel gelişim olmuştur” ifadelerini kullandı.

Pouya, “Bahçe terapisi engelli kişilere terapi sağlamada çok etkilidir ve bu terapi yöntemi birçok ülkede bitkilerin ve ilgili aktivitelerin, özel ihtiyaçları olan insanları iyileştirmek ve rehabilite etmek için bir araç olarak kullanılmaktadır. Özel ihtiyaç popülasyonları arasında fiziksel engelli ve zihinsel hastalığı olanlar, süreğen engelliler bulunmaktadır. Bahçe terapisinin genel amacı, bir engelli kişinin fiziksel ve zihinsel refahını geliştirmektir. Engelli çocuk hem özel terapi merkezlerinde hem de ev ortamında bahçe terapisinden faydalanabilir. Amerika ve Avrupa ülkelerinde bahçe terapisi yıllarca alternatif terapi yöntemi olarak kullanılmasına rağmen Türkiye'de bu konuda henüz ciddi bir çalışma yapılmamıştır” şeklinde bilgiler aktardı.

“Nüfusun yüzde 29'u engelli”

Pouya “2002 yılında Devlet İstatistik Enstitüsü ve Özürlüler İdaresi iş birliği ile gerçekleştirilen Türkiye Özürlüler Araştırma Sonuçları'na göre, nüfusun yüzde 29'unu engelli bireyler oluşturmaktadır. Buna göre ülkemizde 8 milyon 431 bin 937 kişi engelli olarak yaşamlarını sürdürmektedir ve 600 bine yakını engelli çocuktur. Türkiye'deki rehabilitasyon merkezlerinde yapılan terapi tekniklerin hepsi kapalı alanda yapılmaktadır. Bu merkezler açık alana sahip olmasına rağmen aktif olarak kullanılmamaktadır” dedi.