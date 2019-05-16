Engelli çocukların uçurtma keyfi

Uçurtma Şenliğine katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, televizyon, bilgisayar ve cep telefonu üçgeninde kalan çocukları, Uçurtma Şenliği gibi etkinliklerle sosyal ortamlara çekmek gerektiğini söyledi.

Battalgazi Belediyesi ve Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Özel Gereksinimliler Haftası dolayısıyla Orduzu Mişmiş Park Fuar Alanı'nda Uçurtma Şenliği gerçekleştirildi. Şenliğe, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, özel gereksinimli öğrenciler ile aileleri ve öğretmenler katıldı. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, özel gereksinimli öğrencilerle yakından ilgilenirken, onlarla birlikte uçurtma uçurdu. Renkli görüntülerin yaşandığı şenlikte konuşan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, çocukların, bilgisayar, televizyon ve telefon üçgeninden sosyal etkinliklerle çekilebileceğini belirterek, “Biz istiyoruz ki çocuklarımız dört duvar arasında sıkışıp kalmasınlar, özellikle sokaklarımızı sahiplensinler, yani bilgisayar, televizyon ve cep telefonu üçgeninden kurtulup, sokaklara çıkıp, birbirlerini sahiplenme, eski kültürlerimizi devam ettirme adına, bu tür bir şenliğin bugün Battalgazi Belediye'mizin de destekleri ile gerçekleştiriliyor olması, güzel bir amaca hizmet ediyor diye düşünüyorum. Esas amacımız, gerek evde yaşayan çocuklarımız olsun, annelerimiz olsun, evin reisleri olsun, onları sokakta, mahallelerde, ortak alanlarımızda buluşturmak. Bugün çocuklarımızı burada buluşturuyoruz. Ve çocuklarımızdaki neşeyi hep beraber görüyoruz. Bundan dolayı sayın İlçe Milli Eğitim Müdürüme teşekkür ediyorum” diyerek, bu tür etkinliklerin devam ettirilmesinden yana olduklarını söyledi.

Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut ise, “Okullarımızdaki engelli öğrencilerimizin, diğer öğrencilerimiz ile aralarında hiç bir farkındalığın olmadığını, aynı ortamlarda, birlikte etkinlikler yapabileceklerini, başkanımın da belirttiği gibi, birlikte hareket ederek daha güzel şeyler oluşturmaya çalıştık. Bugün gezil bir etkinlik gerçekleştirdik” diyerek, etkinliğe destek veren ve şenliğe katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkür etti.