Engelli gencin sinema hayali gerçekleşti

Doğuştan serebral palsi hastası olan 23 yaşındaki Alperen Arslan'ın, hayallerinden biri olan sinemaya gitme talebi gerçekleştirildi.

Malatya merkez ilçe Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'in desteğiyle sinemaya giden Alperen, hayatının en büyük mutluluklarından birini yaşadı. Hastalığı nedeniyle vücudunda ağır düzeyde hareket kaybı bulunan Alperen, Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi'nde fizik tedavi görüyor. Özel engelli çocuklara bünyesinde eğitim verip, tedavilerini gerçekleştiren Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, bunun yanında sosyal sorumluluk projelerine de önem veriyor. Engelli gencin hayalini öğrenen Belediye Başkanı Osman Güder'in desteğiyle Alperen Arslan sinemaya gitmenin mutluluğunu yaşadı.

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Serdar Gündoğdu ve kurum personelleriyle birlikte film izleyen Alperen, en büyük hayallerinden birinin gerçekleştirilmesinin mutluluğunu yaşadı.

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Serdar Gündoğdu, Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi olarak öğrencilerin en büyük hayallerini öğrenmek için bir çalışma yaptıklarını ifade ederek, bu kapsamda öğrenci ve hastaların hayallerini öğrendiklerini kaydetti.

Serdar Gündoğdu, "Biz Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi olarak öğrenci ve hastalarımıza büyük önem veriyoruz. Alperen'de bunlardan sadece birisi. Öğrencilerimizin bazı hayallerini kurum olarak gerçekleştirmek için Alperen'im en büyük hayallerinden birinin sinemaya gitmek olduğunu öğrendik. Alperen'in mutluluğu bizleri de ziyadesiyle mutlu etti. Bu anlamda bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder'e kurum olarak teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.