Engelli gençlerin askerlik heyecanı

Malatya'da temsili askerlik uygulaması kapsamında 16 engelli genç, askerlik yemini ederek özel asker oldu.

Altay Kışlası'nda engelli asker adayları için temsili yemin töreni düzenlendi.

1111 Sayılı Askerlik Kanunu kapsamında silah altına alınmaları mümkün olmayan engelli vatandaşların, bu hak ve ödevlerini temsili olarak yerine getirebilmesi için Türk Silahlı Kuvvetleri'nce gerçekleştirilen uygulamada, engelli asker adayları, kışlalarına teslim olup 1 günlük temsili askerlik uygulaması sonucunda yeminlerini ederek temsili terhis belgelerini aldı.

Kışlada, temsili askerlik uygulamasından önce engelli asker adaylarına asker kıyafetleri giydirildi. Üniformalarını giyen engelliler, badileriyle birlikte temsili yemin töreni öncesinde komutanlarından uygun adım yürüme, selam verme gibi eğitimler aldılar.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda 16 engelli asker adayı 1 günlük temsili askerlik uygulaması sonucunda yeminlerini ederek hayallerini gerçekleştirdiler.

Tören sonunda Malatya Valisi Aydın Baruş, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hançeri Sayat, 7. Anajet Üs Komutanı Hv. Tuğg. Selim Karsavuranoğlu ve 2.Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğg. Salim Afgün tarafından ant içip selamlama törenine katılarak vatanı görevini tamamlayan engelli gençlere temsili terhis belgeleri takdim edildi.

Programa Vali Aydın Baruş, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğg. Hançeri Sayat, 7. Anajet Üs Komutanı Hv. Tuğg. Selim Karsavuranoğlu ve 2.Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğg. Salim Afgün, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, İl Jandarma Komutanı J.Alb. Necmi İnce, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve aileler katıldı.

Program sonunda tören alanı üzerinde uçuş yapan Malatya 2'nci Kara Havacılık Alay Komutanlığına bağlı atak helikopterinin gösterisi büyük beğeni toplayarak engelli asker adaylarının mutluluğuna renk kattı.