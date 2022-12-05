İhlas Haber Ajansı

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Engelli park alanı ihlaline ceza

Malatya il Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, engelliler için ayrılan park yerlerini işgal eden 39 sürücüye cezai işlem uyguladı.


Malatya'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince hastane, alışveriş merkezleri, cadde ve sokaklar üzerinde bulunan engelli vatandaşların araçlarını park etmeleri için ayrılmış ve trafik levhaları ile belirtilmiş engelli park yerlerinin hak sahibi olmayan kişiler tarafından kullanılmasının giderilerek mağduriyetlerin önlenmesi amacıyla, denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde engelliler için ayrılan park yerlerini işgal eden 39 sürücüye cezai işlem uygulandı.

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