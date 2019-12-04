Engelliler için öğrenciler program düzenledi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Malatya Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde bir program düzenlendi.

Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Engellilerle Dayanışma ve Yardımlaşma Kulübü öncülüğünde düzenlenen etkinlik, öğrencilerin işaret diliyle söyledikleri İstiklal Marşı ile başladı.

Okul bahçesinde yapılan engelliler günü görsel çalışmasının ardından, okulun konferans salonunda günün anlam ve önemine yönelik olarak öğrencilerin hazırladığı konuşmalar, röportajlar, şarkı ve şiir gösterileri yapıldı.

Programda konuşan Okul Müdürü Bülent Çetinkaya, “ Engellerin kaldırıldığı okul olma yolunda attığımız adımlara bugün bir yenisini daha ekledik. Engellilerin da, hayatlarını sürdürebilmeleri için okumaları, bir meslek sahibi olmaları, çalışmaları ve gelir sağlamaları gerekir. Engellilere acıyarak, ya da onlara bakıp duygulanarak sorunlarını çözemeyiz. Onların da yapabileceği işler vardır. Engellilerin iş sahibi olmalarına yardımcı olmak zorundayız. Kanunlarımız, iş yerlerinde çalışan her yüz işçiden ikisinin engelli işçi olmasını zorunlu kılmıştır. Gördüğümüz Engellilerle alay etmeyelim ve gülmeyelim. Herkesin bir engelli adayı olduğunu aklımızdan çıkarmadan, onlara yardımcı olalım” dedi.