Engelliler iftar sofrasında buluştu

Düzenlenen programa Vali Aydın Baruş eşi Nagihan Baruş, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Önal İnaltekin, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ve eşi Semra Çınar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut, engelliler ve engelli aileleri katıldı.

İftar programı Merkez Hamidiye Camii İmam Hatibi Şükrü Gezen Kur'anı Kerim tilaveti ile başladı. Okunan duanın ardından konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Rasim Bulut kuruluş hakkında ve bakım altında bulunan engelliler ile ilgili bilgi verdi. Bulut, “Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğümüz 2017 yılında hizmete vermeye başlamıştır. Kuruluşumuz 5 ev ve 1 hizmet binası ile hizmet vermektedir. Her evimizde 12 engelliye toplamda 60 engellimize kuruluşumuz tarafından hizmet verilmektedir” ifadelerini kullandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Önal İnaltekin de burada kısa bir konuşma gerçekleştirerek yapılan hizmetler hakkında bilgi verdi.

İftar yemeği sonrası engelliler tarafından yapılan el işi sergisi gezildi.