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Engelliler sevindirildi

Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde engelliler sevindirildi.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde engelliler sevindirildi.


İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, ilçede özel eğitim gören öğrenciler ile bir araya geldi.


Öğrencilerden Ümit Taştan'ı makamında ağırlayan Kaymakam Köroğlu, engelli olan Ümit Taştan'a polis üniforması hediye ederek, birlikte esnafları ziyaret ettiler.


Daha sonra özel eğitim gören öğrencilerle yemek yiyen Kaymakam Köroğlu ve ilçeden görev yapan yetkililer, öğrencilerle sohbetin ardından tüm öğrencilere hediyelerini takdim etti.


Engelli öğrenciler düzenlenen programdan dolayı memnun oldu.

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