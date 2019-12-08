Engellilere düzenlenen program ilgi gördü

Malatya'nın Darende İlçesindeki Rehabilitasyon merkezinde düzenlenen programda konuşan Rehabilitasyon merkezi müdürü Veysel Ser, sevgi sınır tanımaz projesi kapsamında İstanbul'dan gelerek Darende'de eğitim gören Rehabilitasyon merkezi öğrencilerine hediyeler dağıtan dernek başkanları Bahattin Demir, Ali Güneş ve Hulusi Eser'e teşekkür etti.

İstanbul da faaliyet gösteren, Samyeli Engelsiz Yaşam ve Eğitim Derneği Başkanı Bahattin Demir yaptığı konuşmada, “Darende'de eğitim gören Rehabilitasyon merkezi öğrencilerini mutlu edebilmişsek, ne mutlu bize “ dedi.

İstanbul'da faaliyet gösteren Darende Ağılyazı köyleri yardımlaşma derneği başkanı Ali Güneş ise Malatya ve Darende'de olmaktan mutlu olduklarını söyledi. Güneş, “Toplumun ayrılmaz bir parçası olan özel bireylerin umutlu ve geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak imkanlara kavuşturulmasında sivil toplum kuruluşlarına ve sorumluluk taşıyan her insana görev düşmektedir o yüzden bizler buradayız bu kardeşlerimizle birlikteyiz “şeklinde konuştu.

Darende Kaymakamı Malik Çalışır da, “Şunu kesin bir dille ifade etmek isterim ki, bu İlçede bundan daha güzel ve daha anlamlı bir organize icra edilemez. Şunu hiç aklımızda çıkarmayalım. Bu kardeşlerimizin yerinde bizlerde olabilirdik. Biz onların yerinde olup onların halinde buraya katılıyor olabilirdik. Bu Allah'ın bir takdiri onları bizlere emanet etti. Anneleri, babaları ve bizler için bu büyük bir sınav. İnşallah bu sınavı hepimiz başarılı bir şekilde geçeriz. Hepimizin dışarı çıktığımızda engelli bir birey haline gelmeyeceğimizi garanti edecek hiçbir şey yok. Bu kardeşlerimizi anlamak onlara ilgi alaka göstermek bizlerin üzerine düşen en büyük vazifedir. Onların çocukluk dönemleri kolay geçmiyor. Bu psikolojiyi yaşamayan bilmez. Onlara ilgiyi alakayı hiçbir zaman esirgemememiz lazım. Ama ilgi ve alakada acıma duygusuyla değil onların bizlerin bir parçası olduğunu gösteren bir tavırla yapılması gerekiyor ben yine söylüyorum “ diye konuştu.

Proje kapsamında getirilen hediyeler öğrencilere dağıtıldı ve oyun havaları eşliğinde halaylar sergilenerek etkinlik sona erdi.