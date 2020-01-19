Malatya'nın Darende İlçesinde engellilere Ebru Kursu açıldı.

Halk Eğitim Merkezi tarafından bir Rehabilitasyon Merkezinde açılan ebru kursu öğrencilerin yoğun ilgisini çekti. İlçe Kaymakamı Malik Çalışır kursu ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Durukan yaptığı açıklamada, Rehabilitasyon Merkezinde açılan kursun önemini anlattı. Durukan, “Yediden yetmişe değil doğumdan ölüme kadar her kesimde vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Özellikle gençlerimize, öğrencilerimize ve engelli kardeşlerimize ayrıca önem veriyoruz. Bu bağlamda Rehabilitasyon Merkezinde son çalışmalarımızda biri olan ebru kursu tahminimizden çok ilgi gördü ve başarılı çalışmalar yapıldı. Bu kursların amacı özellikle engelli kardeşlerimize bir moral kaynağı olması yanında kaliteli zaman geçirme, özgüven aşılamak, toplumun bir parçası olduğunu, yük zahmet değil değerli olduklarını ve toplumun bir parçası olduğunu hissettirmeyi amaçlanmıştır. Dolayısı ile onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur” dedi.

Kaymakam Malik Çalışır ise "Rehabilitasyon Merkezinde eğitim gören öğrencilerimizin ders sonrası zamanlarında sanata yönelmeleri bizleri mutlu etti. İnşallah daha anlamlı çalışmalar görmek istiyoruz” dişe konuştu.

Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Veysel Ser de, kursun açılmasına vesile olan Kaymakam Malik Çalışır ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Levent Durukan'a teşekkür etti.