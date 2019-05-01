Kamuda çalışan engelliler tarafından kurulan Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası Malatya'da istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda engellilerin sorunları masaya yatırıldı.

Bir restoranda yapılan toplantıda konuşan sendika genel başkanı Resul Partici, “Öncelikle neden böyle bir sendika kurulma ihtiyacı doğdu, bunca eğitim sendikası varken, neden engelsiz çalışan eğitim sendikasına ihtiyaç duyuldu. Şuanda bir engelli olarak bir lisede görev yapmaktayım. Yıl 2010 Eylül ayında yardımcı hizmetli kadrosunda işe başladım. O sürece kadar işe girmek için gerçekten büyük gayretler sarf ettim. İşe girdiğimde büyük bir sevinç, büyük bir heyecan ama çok uzun sürmedi ne yazık ki. Bizleri yani engellileri anlamayan bir idareci tarafından sürekli bir yıl boyunca bu soruna maruz bırakıldım. Ankara'da derdimi anlatabiliyordum fakat Çorum'da bu idareci ile karşılaştığımda senin engelli olman benim sorunum değil, senin sorunun sözlerini sarf ederek, eğer bu işi yapamıyorsan istifanı ver diyerek sürekli beni yıldırma politikası içerisine koydu. Farklı bir okula gittim yine aynı tutum yine aynı davranış. Ve dedim ki o zaman sivil toplum kuruluşları içerisinde yer alalım ki, böyle yapan kişiler için de bir yaptırımımız olsun dedik. Farklı sendikalar örgütlenmeye başladık. Ülke nüfusuna baktığımızda nüfusu oluşturan her 10 kişiden bir kişinin engelli olduğu gerçeği vardır. 25 milyon insanız, bunu aileler ile birlikte söylüyorum. Engelli bireylerin toplumsal yaşamda karşılamış oldukları olumsuzluklardan ne yazık ki etkilenmekteyiz. Bizler sizlerle büyüyeceğiz” ifadelerini kullandı.

Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası Malatya İl Temsilcisi Nurettin Kaplan ise ,“Bugün çok anlamlı ve çok özel bir gün. 1 Mayıs İşçi ve Emekçi Bayramı. Emekçi kardeşlerimizin bu güzel ve anlamlı günlerini en içten dileklerimle kutluyorum. Malatya Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası yaklaşık olarak 3 aydır Malatya'da aktif olarak faaliyetlerine başlamış bulunmaktadır. Türkiye'ye yeni bir sendikacılık adımıyla yeni bir anlayışla girmiş bulunmaktayız. Engellilerin kamuda değer verildiği, engelsizlerin kendilerine yer bulabileceği çok özel ve çok anlamlı bir sendikanın kuruluşu ve bundan sonrası için çok önemli bir ihtiyaç duyduğumuz bir alandı. Ve şuanda bu alanı kapatmak için kamuda çalışan engelli kardeşlerimizin bulundukları kurumlardan engelsiz bir şekilde daha verimli daha rahat bir şekilde çalışabilmeleri için artık sendikamız bunun için çalışacaktır. Biliyorsunuz psikolojide bir anlayış vardı. Biz iş yerlerinde ne kadar mutluysak, evimizde ailemizle çocuklarımızla o kadar iyi olacağız. İş yerinin stresi mutlaka eve yansır ama biz daha mutlu bir aile, daha mutlu bir personel, daha mutlu bir Türkiye için yeni bir atılım içerisindeyiz. Ve bugün belki sayımız 60-70-80'dir ama ben bu sayıya şuanda 10 bin-100 bin gözüyle bakıyorum. Çünkü bizi önemsediler, bizi anladılar ve biz onları çok daha iyi anlayacağız” diye konuştu