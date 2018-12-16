Engelsiz Eğitim Çalışanları sendikasından engeli çağrısı

Yeni kurulan Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası'nın Genel Başkanı Resul Partici, topluma çağrıda bulunarak, "Engellilerin topluma uyumu konusunda sorun yok, toplumun engelliye uyumu konusunda sıkıntı var"

Engelsiz Eğitim Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Resul Partici, ülke genelindeki ilk ziyaretini Malatya'da gerçekleştirdi. Partici, beraberinde Genel Başkan vekili İbrahim Ünlü, Senikanın İnönü Üniversitesi temsilcisi Nurhan Sevinç, Malatya Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği Başkanı Aylin Aslan ile birlikte Malatya Valisi Aydın Baruş'u ziyaret ederek sendikal çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Daha sonra Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Nusret Akpolat ve Turgut Özal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Murat Asla'yı ziyaret eden Partici ve beraberindekiler son olarak sendikanın tanıtım toplantısına katıldı.

Genel Başkanı Resul Partici, kuruluş amaçlarının engelli, engelsiz tüm eğitim çalışanlarına iş yaşamlarında karşılaştıkları sorunlara çözüm üretmek olduğunu ifade etti. Partici, “Ülkemizde son yıllarda engelli bireyleri istihdamı noktasında kazanımlar elde edildi. Ancak iş yaşamında engelli bireylerin karşılaşmış oldukları problemler örseleyici şekilde maalesef devam etmektedir. Bu sorunları kadın, erkek, genç, yetişkin, engelli, engelsiz, memur, öğretmen, hizmetli fark etmeksizin tüm eğitim çalışanlarımızla çözeceğiz" dedi.

Yılın belli günlerinde kutlanan engelliler günlerine de değinen Partici, “Aslında bugünler kutlanacak gün değil, sadece engellilerin yaşamış oldukları sorunlara farkındalık oluşturma günüdür” dedi.

Engelli bireylerin topluma uyumu konusuna da katılmadığını dile getiren Partici, "Aslında bu cümleye kesinle katılmıyoruz. Engelli bireylerin topluma uyumu konusunda bir sorun yok, toplumun engelliye uyumu konusunda bir sıkıntı var. Örnek veriyorum. Engelliler için rampalar yapılır, görme engelliler için kaldırımlara kılavuz çizgiler yapılır. Fakat baktığımızda sağlıklı bireyler arabalarını rampaların önüne park eder yada esnaf kaldırımda kılavuz çizgilerin üstüne ürünleri koyar” ifadelerine yer verdi.

Görmeyenler Kültür ve Birleşme Derneği Başkanı Aylin Aslan ise ziyarette "Böyle bir oluşuma ev sahipliği yaptığımız için mutluyuz. Sendikamızın büyüyüp gelişmesine bizlerde katkı sağlayacağız. Sorunların çözümü noktasında hep birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.