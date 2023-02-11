İhlas Haber Ajansı

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Enkazda çalışmalar sırasında çıkan yangını ekipler söndürdü

Malatya’da arama kurtarma çalışmalarının 6.

Malatya'da arama kurtarma çalışmalarının 6. gününde bir rezidansın enkazında yapılan çalışmalar esnasında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.


Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından yıkılan Kent merkezi Özalper Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir rezidansın enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ederken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Enkaz alanından gelecek güzel bir haberi bekleyen vatandaşlar yangınla paniklerken, olay yerine itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürüldü.


Yangın nedeniyle ara verilen arama kurtarma çalışmalarına yeniden başlanırken, vatandaşların enkaz çevresindeki umutlu bekleyişi ise sürüyor.

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