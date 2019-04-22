Enmiyet Müdürü Urhal'dan MÜSİAD'a ziyaret

Ömer Urhal, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı Muharrem Boyraz ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

Emniyet Müdürü Urhal, MÜSİAD'ın ülkenin önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu ifade ederek Malatya'da da önemli hizmetler gerçekleştirildiğini söyledi. Yeni seçilen yönetime başarılar dileyen Urhal, Emniyet olarak sivil toplum kuruluşları ile her zaman istişare içerisinde olacaklarını ifade etti.

MÜSİAD Malatya Şubesi Başkanı Muharrem Boyraz ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Güvenlik bir şehrin en önemli unsurudur, güvenlik olmasa huzur olmaz. Bugün şehrimizin asayişi iyi ise değerli İl Emniyet Müdürümüzün ve onun fedakar çalışma arkadaşları, güvenlik güçlerimizin gayretleri ve başarılı olmalarından kaynaklıdır. Bizde kendilerine bu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür eder ve tüm emniyet teşkilatımıza şükranlarımızı sunarız" şeklinde konuştu.

Para güvenli limanı sever diyen Boyraz, "Malatya'da güvenli bir şehir. Bu nedenle şehrimize yatırım yapmak isteyen yatırımcılar, rahatlıkla gelip yatırımlarını yapabilirler. Bugün bizleri ziyarete gelen İl Emniyet Müdürümüz Dr. Ömer Urhal'a, MÜSİAD yönetimi adına tekrardan teşekkür eder, görevlerinde başarılar dilerim." diye konuştu.