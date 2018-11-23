Enver Kiraz'dan Eğitim İş sendikasına ziyaret

Ziyarette konuşan Eğitim İş Malatya Şube Başkanı Hatem Denktaş, ulusal bütünlüğün kurulmasında ve geliştirilmesinde en büyük görevin öğretmenlere verildiğini ifade etti. CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz ise, “Bizi yetiştiren ailemizden sonra üzerimizde hangi meslek grubunda olursak olalım hangi kademede görev yapıyor olursak olalım bu ülkede Cumhurbaşkanı bile olsak öğretmenlerin mutlaka bizim üzerimizde emekleri olmuştur. Dolayısıyla bizim üzerimizde emekleri olan bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Ama maalesef kendi oturdukları koltukların bile öğretmenler sayesinde olduklarının bilincinde olmayan bir yönetim tarafından maalesef yöneltilmeye çalışılıyoruz. Onun için üst noktalarda tutulması gerek öğretmenlerin maalesef son dönemlerde itibarını her geçen gün yitirmekte. Dolayısıyla öğretmenlerimiz bir taraftan enflasyon rakamları karşısında gerçekten geçimlerini sağlamakta zorluk yaşarken diğer taraftan atanamayan onlarca yüzlerce öğretmenlerle karşı karşıyayız” diye konuştu.