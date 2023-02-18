Erbakan: "Deprem anından itibaren tüm teşkilatlarımız seferber oldular"

7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'da incelemelerde bulundu.

Doğanşehir ziyaretinin ardından kent merkezi Özalper Mahallesi'nde bulunan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Hayat Sitesi'ni ziyaret eden Erbakan burada yaptığı açıklamada depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletmek için Malatya'ya geldiklerini söyledi. Erbakan, ”Dün Adıyaman, daha önce ise Hatay bölgesinde depremzedelerimizle bir araya geldik. Ziyaretlerimizde depremzedelerimizin acılarını paylaşarak yetkilerden bilgiler alıyoruz. Deprem anından itibaren tüm teşkilatlarımız seferber oldular. Teşkilat üyelerimizin deprem bölgelerinde AFAD koordinesindeki çalışmaları sürüyor” dedi.

Depremlerde hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Erbakan, ”Burada bir kez daha milletimize başsağlığı, yaralı olan vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Cenabı Allah acil şifalar versin, ülkemizi ve milletimiz bir an önce selamete çıkarsın. Tabii bu depremlerden önce alınması gereken tedbirlerin bu kadar ders yaşadıktan sonra alınmasını temenni ediyoruz. Çünkü böyle bir felaket olduktan sonra enkazların içerisinden insan çıkarmanın ne büyük zorluk olduğunu, ne büyük bir sıkıntı olduğunu özellikle gördük. Asıl mesele önceden tedbir alınması. Bunun için de iki temel kural sağlam zemin ve sağla bina. Bunlara çok büyük özen gösterilmesi gerekiyor. Tabii bu tedbirlerin alınmasında da öncelikle belediyelerimize, devlete çok büyük iş ve görev düşüyor. Onların sorumluluğunda olan kısımlar çok önemli. İmara açılacak yerlerin uygun yerler olması, yapı denetimlerinin olması gerektiği şekilde yapılması ve bu konuda titiz davranılması, ilgililerin yetkililerin, devletin son derece önemli. Tabii ki bunlar kaderde planında olan gelişmeler ancak, kadere iman etmemiz nasıl farz ise üzerimize bir vecibe ise tedbire tevessülün farz olduğunu da bilmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Depremlerde derler çıkarılmasına vurgu yapan Erbakan, ”Cenabı Allah bizlere akıl veriş, ilim vermiş ve tedbir almayı farz kılıyor, zorunlu tutuyor. Bu nedenle gerekli tedbirlerin alınması ve bundan sonra acıların yaşanmaması için son derece önemli. Bu tedbirlerin alınmasında da tabi ki müteahhitler kadar devlete de çok büyük görevler düşüyor” diye konuştu.