Erdinç Sözer: "Galip geldiğimiz için mutluyuz"

Karşılaşmanın başlangıcının kolay olmadığı ancak golden sonra açıldıklarını belirten Sözer, “Başlangıç kolay değildi, pozisyonlara girdik ancak değerlendiremedik. Golü attıktan sonra kapılar açıldı. Biz maçımıza oyunumuza devam ettik, oyuncularımızı tebrik ediyorum. Maçtan maça bu motivasyonu gösterdikleri için. Oynadığımız futboldan çok mutluyuz, günden günde daha iyi yapıyoruz çok mutluyuz gerçekten” diye konuştu.