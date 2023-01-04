Erdoğan'dan "Hayırlı olsun" ziyareti

Faik Erdoğan Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Reşat Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya İl Başkanlığı'na atanan Gökhan Gök'e, "Hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

Erdoğan, Gökhan Gök'ün başarılı çalışmalar yapacağına inandığını ifade ederek, "Gökhan bey yıllardır Milliyetçi Hareket Partisinin başarısı için ter dökmüş bir arkadaşımız. Bugün de İl Başkanı olarak göreve almıştır. Kritik bir dönemden geçiyoruz. Başarılı çalışmalar yapacağından hiç bir endişemiz yok. Şahsına ve yönetim kurulu arkadaşlarına başarılar diliyorum" dedi.

Gök de, ziyaretten dolayı teşekkür ederek, partinin başarısı için her türlü çabayı göstereceklerini söyledi.