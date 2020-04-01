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Eren Tozlu: "Gerekirse bu sezonu oynanmadı kabul edip, yazın sonunda yeni sezona başlarız"

Yeni Malatyaspor’un golcüsü Eren Tozlu, "Zor bir sakatlık sürecini geride bıraktım.

Yeni Malatyaspor'un golcüsü Eren Tozlu, "Zor bir sakatlık sürecini geride bıraktım. Bireysel çalışmalarım devam ediyor. Hepimizin tek düşüncesi ve temennisi bu süreç düzelsin de gerisi önemli değil. Gerekirse bu sezonu oynanmadı kabul edip, yazın sonunda yeni sezona başlarız" dedi.


Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'un tecrübeli golcüsü Eren Tozlu, İHA muhabirine yaptığı açıklamada sakatlık sürecinin geride kaldığını ve çalışmalarını sürdürdüğünü paylaştı. Koronavirüs salgınının herkesi olduğu gibi kendisini de olumlusuz etkilediğini belirten Eren, "Bu süreçte virüs salgınından dolayı hayallerimizi buzluğa koyup pasif bir hayata başladık. Buna da şükür evimizde ailemizleyiz ve sağlığımız yerinde. Olaya bu tarafından da bakmak lazım" diye konuştu.



"Sezonun oynanması zor görünüyor"


Uzun bir süredir sahalardan uzak olduğunu hatırlatan Eren, "Bilindiği gibi benim çapraz bağ sakatlığım oldu ve uzun süredir takımdan ayrıyım. Sakatlıktan sonra çalışmalara başladım ama zaten bu sezon için lisansım tescilli değil. Dolayısıyla artık yeni sezona başlayacağız. Tabi bu sezon oynanır mı, açıkçası zor görüyor. Çünkü tekrar insanların bir araya gelmeleri bence biraz zaman alır. Hadi süreç bitti diyelim, o zaman da psikolojik ve fiziksel etkenler var. Ne diyelim, her şeyin bir an önce düzelmesi temennisiyle" şeklinde konuştu.



"Bu çalışmalar daha ziyade formda kalabilmek için"


29 yaşındaki futbolcu, bireysel antrenmanlarının devam ettiğini kaydederek, şunları söyledi:


"Şu an hepimiz çalışıyoruz. Zaman zaman tesiste çalışma fırsatımız da oluyor. Tabi bu çalışma takımla yapılan çalışma gibi olamaz. Herkese verilmiş bir program var. Bu çalışmalar daha ziyade formda kalabilmek için. Hepimizin tek düşüncesi ve temennisi bu süreç düzelsin de gerisi önemli değil. Gerekirse bu sezonu oynanmadı kabul edip, yazın sonunda yeni sezona başlarız."

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