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Erenler'den, Malatya Büyükşehir'e ziyaret

Bazı temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya’ya gelen, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ceyda Çetin Erenler, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı ziyaret etti.

Bazı temas ve incelemelerde bulunmak üzere Malatya'ya gelen, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ceyda Çetin Erenler, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ı ziyaret etti.


Teşkilat çalışmalarıyla ilgili Malatya'ya geldiklerini belirten AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ceyda Çetin Erenler, “AK Parti genel merkezi olarak arkadaşlarımızla birlikte Malatya'da bir dizi ziyaretlerde bulunduk. Bu ziyaretlerimizi Parti Teşkilatımızı ve Büyükşehir Belediye Başkanımızı ziyaret ederek tamamlayacağız. Bizleri kabul eden Büyükşehir Belediye Başkanımıza güzel ev sahipliğinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.


AK Parti Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı Ceyda Çetin Erenler'e, Büyükşehir Belediyesinin yaptığı yatırım ve hizmetleri anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya'nın her alanda gelişimi için kısa, orta ve uzun vadede proje çalışmaları yaptıklarını söyledi. AK Parti Kadın Teşkilatının çalışmalarını yakinen takip ettiğini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Türkiye genelinde yoğun bir çalışma içerisinde olduğunuzu biliyorum. Kadınlarımızın son zamanlarda karşılaştığı şiddet olaylarını üzülerek izliyoruz. Bu sorunların çözümü içinde çalışıyorsunuz. Bu anlamda yapılacak her çalışmaya Malatya'da destek olacağız. AK Parti Malatya Kadın Kollarının daha güçlü olması için güzel çalışmalar yapıyorsunuz. Bizlerde bu gücün oluşması için sağlam adımlarla hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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