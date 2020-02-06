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"Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi açıldı

Malatya’da, kanser hastalığına dikkat çekmek için "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi açıldı.

Malatya'da, kanser hastalığına dikkat çekmek için "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi açıldı.


Dünya Kanser Günü farkındalık etkinlikleri kapsamında kanser tedavisinde erken teşhis sayesinde başarılı olmuş kişilerin olumlu duygularının yansıtıldığı portre fotoğraflarının sergilendiği "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi Malatya Park Alışveriş Merkezinde izleyicilerin beğenisine sunuldu.


İl Sağlık Müdürlüğü tarafından organize edilen "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" fotoğraf sergisi gezenlere, kanserle ilgili broşürler de veriliyor.

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