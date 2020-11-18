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Erkenek Mahallesi'nde yaklaşık 100 kişi karantinaya alındı

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi’nde iddiaya göre 100’e yakın kişi, yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle karantina altına alındı.

Malatya'nın Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi'nde iddiaya göre 100'e yakın kişi, yeni tip korona virüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle karantina altına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Erkenek Mahallesi Kınalıtaş ve Gedikağzı caddelerinde 25 hanede yaşayan iddiaya göre yaklaşık 100 kişi Covid-19 tedbirleri kapsamında İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 gün süreyle karantinaya alındı. Caddelerin giriş ve çıkışları jandarma ekipleri tarafından kapatıldı. Sözü edilen mahallede oturanların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

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