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Erkenek Tüneli girişinde kaza: 3 yaralı

Malatya-Adıyaman Karayolunda bulunan Erkenek Tüneli girişinde yaşanan kazada bir otomobilin duvara çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre Malatya istikametinden Adıyaman istikametine seyreden Uğur Yardımlı (47) idaresindeki 06 FL 8516 plakalı otomobil, Doğanşehir ilçesi Erkenek Mahallesi mevkinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yapımı devam eden Erkenek tünelinin ek inşaatı duvarına çarptı. Yaşanan kazada otomobilde bulunan sürücü Uğur Yardımlı ile yolcular Seydi Özsunar (47) ve Memet Yıldırım (54) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Öte yandan kazada yaralanan sürücü Uğur Yardımlı'nın Adıyaman'ın Besni Belediyesinde Park Bahçeler Müdürü, Seydi Özsunar'ın İnsan Kaynakları Müdürü ve Memet Yıldırım'ın ise Fen İşleri Müdürü oldukları öğrenildi.

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