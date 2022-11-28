Eroğlu'ndan Beylerderesi projesine tam not

Dr. Veysel Eroğlu, Yeşilyurt Belediyesinin vizyon projelerinden olan Beylerderesi Şehir Parkını çok beğendiğini ifade edip, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı tebrik etti.

Bazı programlara katılmak amacıyla Malatya'ya gelen Dr. Veysel Eroğlu, beraberinde AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, AK Parti İl Başkan Vekili Hakkı Pekel, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay ve DSİ 92.Şube Malatya Müdürü Aytaç Sucu ile birlikte Beylerderesi Baraj Göleti ile 1 milyon 350 bin metrekare alan üzerinde yapımı büyük ölçüde tamamlanan Beylerderesi Şehir Parkını inceledi. Savunma Sanayi ve Savaş Aletleri Açık Hava Müzesi ile Zafer Sosyal Tesislerini de gezen Eroğlu, Beylerderesi Şehir Parkı projesinden dolayı Çınar'ı tebrik ederken, “Burayı çok güzel yapmışsınız, çok beğendim, elinize emeğinize sağlık” diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise “Beylerderesi Baraj Göleti projesini Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla sizler başlattınız, temelini attınız, bizlerde burayı güzelleştirmek için çok yoğun bir şekilde çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Yeşil alanlarımız, spor sahalarımız, dinlenme alanlarımız, çocuk oyun gruplarımız, seyir terasımız, müzemiz, sosyal tesislerimiz, sosyal, kültürel ve sportif mekanlarımızla bölgemize değer katan güzel bir proje oldu, katkı sunan herkese şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

Eroğlu pedal çevirdi

Bu arada, Eroğlu ile beraberinde heyet daha sonra Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından organizasyonu yapılan ‘Velespit ile Yeşilyurt'un Mirasına Yolculuk' etkinliğine katılan bisikletçilerle bir araya geldi.

Bisiklet sürmenin sağlıklı yaşam için önemli olduğunu ifade eden Eroğlu, bisikletçilere hitaben yaptığı konuşmada “Bisiklet sürmek çok zevklidir, bende çok severim. Yeşilyurt'ta doğal zenginlikleri olan güzel bir ilçemiz. Belediye Başkanımız ve ekipleri çok güzel yerler yapmışlar, sizlerde buralardan istifade ediyorsunuz. Sağlıklı bir yaşam için herkesin spor yapması ve bisiklet sürmesi gerekiyor. Beylerderesi'nde zaten çok güzel bir tabiat var, herkesi Malatya'ya davet ediyorum. Malatya sadece kayısı ile değil doğal güzellikleriyle, barajlarıyla, göletleriyle ve yeşil alanlarıyla da meşhurdur. Artık Yeşil Malatya diyeceğiz” dedi.

Beylerderesi Baraj Göletindeki son durum hakkında DSİ 92.Şube Malatya Müdürü Aytaç Sucu'dan detaylı bilgiler alan Eroğlu, “ Yapılamaz diye bir şey yok, azim ve kararlılık olursa her şey yapılır. Bizler Malatya'da yıllardır bekleyen barajları yaptık. Hükümetimiz Malatya'ya çok büyük destekler verdi. Geçen yılın sonu itibariyle yerel yönetimlerin hizmetleri hariç merkezi hükümetimizin Malatya'ya yatırımı 50 Milyar TL'dir. Barajlar, göletler ve dere ıslahları yaptık, şu ana kadar 14 baraj ve bir göleti tamamladık, beş tanesi de inşaat halinde, onlarda önümüzdeki yıllarda biter ve hizmete sunulur. Malatya her bakımdan güzel bir şehirdir. Yiğit, üretken, çalışkan ve güzel insanlar diyarıdır. Kayısının başkentidir, çok güzel sanayi alanları kuruldu. Malatya'dan çok değerli sanayiciler, siyasetçiler ve işadamları yetişti. Malatya'da çok büyük adamlar yetişti, bunların başında rahmetli Turgut Özal gelmektedir. Turgut Özal Türkiye'nin penceresini açmıştır, ufkunu değiştirmiştir” diye konuştu.

Çınar ziyaretin sonunda Eroğlu'na kayısı paketi hediye etti.