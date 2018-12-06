Erol Bulut: "Kazandığımız için mutluyuz"

tur ilk maçında sahasında Etimesgut Belediyespor'u 2-0 mağlup eden Evkur Yeni Malatyaspor'da Teknik Direktör Erol Bulut, “Kazanmak istiyorduk, kazandığımız için mutluyuz. İkinci maça iyi bir skorla gitmiş olacağız" dedi.

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Bulut, bir yandan kazandıkları için mutlu olduklarını ancak diğer taraftan da iyi oynamadan maç kazanmış olduklarını belirterek, “Süper Lig takımları nedense hep alt lig takımlarına karşı oynadıklarında işi hep zora sokuyorlar. Biraz rakibi küçümsüyorlar. Bizim futbolcularımız da bugün 'Böyle kazanırız' havasındaydılar ama Etimesgut'u tebrik ediyorum gerçekten iyi bir maç sergilediler. 2-3 pozisyona da girdiler. Biz kazanmak istiyorduk, kazandığımız için mutluyuz. İkinci maça iyi bir skorla gitmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Kupa maçında genç oyunculara da fırsat verilmesi nedeniyle bir gazetecinin "Genç oyuncuların performansını nasıl buldunuz?" sorusunu da cevaplayan Bulut, “Bugün en büyük kazancımız kalecimiz Abdulsamed'ti. Gerçekten kalede uzun zamandır oynuyor gibi bir maç sergiledi. Çıkışları, kurtarışları iyiydi. Onun dışında oyuna sonradan giren Berkant elinden geleni yaptı. Gençler için tabi bunlar kolay maçlar değil. Tabi takımın geneli düşük performansla oynadığından maalesef gençleri görmek istiyorsunuz. Herkesin performansı düşük olduğundan otomatikman onlar da işin içerisine dahil oluyorlar. İstedikleri tam performansı gösteremiyorlar" diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Pazar günü deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacakları maçı da değerlendiren Bulut, ”Erzurum'da çoğu takım zorlanıyor. Kesinlikle zor bir maç olacak. Biz yarından itibaren Erzurumspor'a karşı hazırlıklarımızı burada sürdüreceğiz. Eksikliklerimiz var. Guilherme, Boutaib olsun, ama sahaya yine de 11 kişi çıkacağız. Oraya puanlar almaya gideceğiz" ifadelerini kullandı.. Bulut, ayrıca takım kaptanı Adem Büyük'ün ise kasığında birinci derecede yırtık olduğunu belirterek Erzurum deplasmanında oynayamayacağını sözlerine ekledi.

Etimesgut Belediyespor cephesi

Etimesgut Belediyespor'un Teknik Direktörü Adnan Şentürk ise karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada Süper Lig'in en güçlü rakiplerinden biriyle karşılaştıklarını ifade etti. Kendileri için kolay bir kura olmadığını dile getiren Şentürk, “Biz buraya hem ilçemizi hem kulübümüzü hem de şehrimizi en iyi şekilde temsil etmek için geldik. Turu geçebilmek için sahaya doğru yerleştik. Oyun boyunca istediklerimizi yaptık, bir topumuz direkten döndü. Pozisyonlar yakaladık ama 2-0 mağlup olduk. İkinci maçta en iyisini yapmaya çalışarak futbolun ruhuna uygun davranmaya devam edeceğiz” diye konuştu.