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Erol Bulut'tan Trabzonspor kadrosuna kupa revizyonu

Spor Toto Süper Lig’de 38 puanla 5.

Spor Toto Süper Lig'de 38 puanla 5. sırada bulunan Evkur Yeni Malatyaspor, 29. haftada deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın son çalışmasını yaptı.


Nurettin Soykan Tesisleri'nde yapılan antrenmanı Kulüp Başkanı Adil Gevrek de izledi. Başkan Gevrek, bir süre Teknik Direktör Erol Bulut ile sohbet ederek takımın son durumuyla ilgili bilgi aldı.


Ligde oynayacağı Trabzonspor maçının ardından Ziraat Türkiye Kupası'nda 25 Nisan Perşembe günü Galatasaray ile yarı final rövanş karşılaşmasına çıkacak Malatya ekibinde, Erol Bulut'un Karadeniz ekibi karşısında bazı oyuncuları dinlendireceği öğrenildi. Trabzonspor müsabakasının Malatya'daki son çalışması taktik antrenman şeklinde geçerken, çift kale maç esnasında futbolcuların hırslı oluşu teknik heyetin yüzünü güldürdü. Antrenmanı saha kenarında takip eden Adil Gevrek bir süre Erol Bulut ile sohbet etti.


Evkur Yeni Malatyaspor'da sarı kart cezalısı Murat Yıldırım Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek.

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