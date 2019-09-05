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Esenlik 40. şubesini açtı

Malatya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Esenlik Marketi 40.

şubesini Güngör Caddesinde açtı.


Esenlik Güngör Şubesi açılışı Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, İnönü Üniversitesi Rektörü Ahmet Kızılay, İlçe Belediye Başkanları ve vatandaşlarımızın yoğun bir katılımıyla gerçekleşti.


Zaman zaman yol boyunca trafiğin kilitlendiği açılışta açılışa özel yapılan indirimler yoğun bir katılıma neden oldu.

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