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Esenlik kimya temizlik ürünleri DMO'da

Esenlik mağazalarında satılan Epak Markasının DMO genel müdürlüğü ile 2018-2019 yılı 81 il kapsamında devlet kurumları likit temizlik ürünleri kategorisinde yer alması kapsamında tedarik anlaşması imzalandı.


Malatya Büyükşehir Belediyesi şirketi olan Esenlik, 4 yıla yakın bir süredir, EPAK markası adı altında temizlik ürünleri üretiyor. Kamu kurumu güvencesiyle genel olarak Malatya'daki Esenlik mağazalarında satılan Epak Markasının Esenlik pazarlama ve dış ticaret müdürlüğü ile Esenlik kimya müdürlüğünün yoğun çalışmaları neticesinde DMO genel müdürlüğü ile 2018-2019 yılı 81 il kapsamında devlet kurumları likit temizlik ürünleri Kategorisinde yer alması kapsamında tedarik anlaşması imzalandı.

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