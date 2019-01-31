Esenlik Marketler 46'ncı şubesini açtı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Marketler 46'ıncı şubesini Yıldıztepe Mahallesi Yeşilçam Caddesinde hizmete açtı.

Farklı konseptte hazırlanan ve oldukça büyük bir alanda hizmet verecek olan marketin açılışına çok sayıda vatandaş katıldı. Yeni şubeye özel indirimler yapılırken açılışa katılan vatandaşlar, ucuz fiyatlarla alışveriş yapma fırsatı buldu.

İndirimlerin hafta sonuna kadar devam edeceğini ifade eden Esenlik Genel Müdürü Selahattin Sami Üzmez, “Şirketimize, çalışanlarımıza ve Malatya'mıza hayırlı olsun” dedi. Yeni açtıkları şubenin yeni ve gelişmekte olan bir bölgede olduğunu ifade eden Üzmez, “Bu bölgede Esenlik yoktu. İnsanların ciddi bir talebi vardı. Biz de bu konuda çalışmalarımızı yaptık. Arkadaşlarımız hummalı bir çalışma ile marketimizi açılışa hazır hale getirdi. Bugün de bismillah dedik satışa başladık. İnşallah Malatya'mız için hayırlı olur. Esenlik bu piyasada piyasa yapıcı olarak hareket etmeye devam etmektedir. Ciddi indirimler yaptık. Hem hafta içi hem de hafta sonu indirimlerimiz halkımızdan büyük teveccüh görmekte. İndirimlerimiz devam edecek” diye konuştu.