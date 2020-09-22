İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Esenlik mükemmellik ödülü ile mutlu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik A.

Ş, kalite, güven ve fiyat anlayışıyla yılın mükemmellik ödülüne layık görülmesinden memnun oldu.


Spikerler Platformu Kırmızı Türk Haber tarafından düzenlenen "Baştürk Cam Altın Kayısı Ödülleri" düzenlenen törende sahiplerini buldu. Malatya Kongre Kültür Merkezi Kemal Sunal Salonu'nda gerçekleştirilen törende, 47 kategoride seçici kurul ile halka açık oylama sonucu kazanan isimlere ödülleri takdim edildi. Ş. , Kırmızı Türk Spikerler Platformun düzenlemiş olduğu Altın Kayısı Ödül Töreni'nde “kalite, güven ve fiyat” anlayışıyla yılın mükemmellik ödülüne layık görüldü.


Ödülü, Yılın En İyi Erkek Oyuncusu Cem Uçan'ın elinden alan Malatya Büyükşehir Belediyesi Esenlik Genel Müdürlüğü Ticari Direktörü Ömür Yoldaş, "Biz büyük bir aileyiz. Pandemi döneminde hiç usanmadan emek veren 700 çalışan arkadaşımız adına bu hediyeyi alıyorum" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.