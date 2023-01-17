İhlas Haber Ajansı

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Eşi tarafından öldürülen hamile kadın defin edildi

Malatya’da eşi tarafından başında silahla vurularak öldürülen 30 yaşındaki 3 çocuk annesi Esengül Korkmaz göz yaşları arasında defin edildi.

Malatya'da eşi tarafından başında silahla vurularak öldürülen 30 yaşındaki 3 çocuk annesi Esengül Korkmaz göz yaşları arasında defin edildi.


Yeşilyurt ilçesi Kiltepe Mahallesi Kiraz sokak içerisinde bulunan evinde eşi K.K. (33) tarafından başında silahla vurularak öldürülen beş aylık hamile olduğu belirtilen 3 çocuk annesi 30 yaşındaki Esengül Korkmaz göz yaşları arasında defin edildi.


Adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından Esengül Korkmaz ile eşi K.K.'nın cenazeleri yakınlarına teslim edildi. K.K. sabah saatlerinde eşi Esengül Korkmaz ise öğleden sonra getirildiği şehir mezarlığında göz yaşları arasında defin edildi.

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