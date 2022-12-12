Eski Bakan Güçlü'den öğrencilere tavsiyeler

Dr. Sami Güçlü, öğrencilerle söyleşide, Anadolu'nun bağrından çıkmış büyük üstatların unutulmaması gerektiğini belirtti.

Malatya'ya gelen Anadolu Mektebi Yürütme Kurulu Başkanı, Dr. Sami Güçlü, Battalgazi Yüksek öğretim Yurt Müdürlüğünde kalan öğrencilerle ‘'Anadolu Mektepleri'' konulu bir söyleşi gerçekleştirdi. Güçlü, öğrencilere, Anadolu yazarlarının, Anadolu şairlerinin önemini anlattı. Mehmet Akif, Mevlana ve Yunus Emre gibi Anadolu'nun bağrından çıkmış büyük üstatların unutulmaması gerektiğini vurgulayan Güçlü, eserlerini okumalarını ve anlamalarını tavsiye etti. Güçlü, öğrencilerin boş zamanları bol bol Anadolu yazarlarının, Anadolu şairlerinin kitaplarını okumalarını önerdi.

Battalgazi Yurt Müdürlüğünde gerçekleşen söyleşiye gençler yoğun ilgi gösterdi.