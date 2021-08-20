Eski Başhekim Aktürk'e plaketli teşekkür

Dr. Serdar Deniz'in atanmasından sonra, eski başhekim Prof. Dr. Erdal Aktürk'e plaketle teşekkür edildi.

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, Aktürk'e plaket verdikten sonra yaptığı açıklamada, “Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi olarak görev yaptığı süre içerisinde verdiği hizmetlerden dolayı Prof. Dr. Erdal Aktürk hocamıza teşekkür eder, çalışma hayatında başarılar dilerim” dedi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevini 2,5 yıldır sürdüren Prof. Dr. Erdal Aktürk, başhekimlik görevinden 28 Temmuz 2021 tarihinde ayrılıp, bundan sonraki süreçte Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kardiyoloji Kliniğinde Kalp ve Damar hastalıkları uzmanı olarak hizmet etmeye, ayrıca Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında akademik çalışmalarıma devam edeceğini duyurmuştu.